Et si Apple ne pouvait plus préinstaller ses propres apps sur ses produits ?

La question a été posée aux États-Unis. Plusieurs projets ont en effet été déposés devant la Chambre afin de légiférer sur le monopole de la marque à la pomme.

La fin d’un avantage

Selon le démocrate David Cicilline, la firme de Cupertino, ainsi que d’autres grands groupes, bénéficie d’un avantage considérable par rapport à la concurrence. En installant ses propres applications sur chaque iPhone, iPad ou Mac, Apple force en quelque sorte l’utilisation de ces applications par défaut.

S’il est évidemment possible de changer de client mail, de calendrier ou encore d’application de navigation, la majorité des utilisateurs ne fouillent pas l’App Store à la recherche du remplaçant idéal. L’idée du démocrate est donc " d’interdire aux plates-formes technologiques de donner un avantage à leurs propres produits par rapport à ceux des concurrents. " Notons qu’Amazon est également cité, notamment à cause de son abonnement Prime.

Proposer des alternatives

Toujours selon le démocrate de Rhode Island, " il serait tout aussi facile de télécharger cinq autres applications que celles d'Apple afin qu'elles n'utilisent pas leur domination sur le marché pour favoriser leurs propres produits et services. "

Mais si des applications " basiques " comme Mail, Calendrier, Safari, Musique, Plans ou Podcasts peuvent être remplacées, qu’en est-il de Messages (et plus particulièrement iMessages), FaceTime, Santé ou Maison ? Des applications propriétaires qui ne sont pas disponibles sur d’autres plates-formes et qui font la force de l’écosystème d’Apple ?

C’est là tout le problème. Le congrès devra donc répondre à cette épineuse question dans les semaines à venir. Le système Apple est donc remis en cause à la fois aux États-Unis, et en Europe.