Et les meilleurs jeux vidéo de la décennie, selon Metacritic, sont...

Le site d'agrégations de critiques y va également de son best of de la décennie. Un classement qui fait la part belle à Rockstar et Nintendo.

Allez, plus que quelques semaines à patienter et la folie des listes de fin d'année sera de l'histoire ancienne (petit rappel des listes déjà publiées : YouTube, Spotify, Google Play Store, Apple App Store, DxOMark, Apple Music).

Cette fois c'est au tour de Metacritic de s'y coller. Le site a dévoilé deux listes : un top 50 des jeux de la décennie les mieux notés par au moins 15 médias reconnus, et une liste des jeux les plus présents dans les listes des meilleurs jeux de la décennie selon 10 publications spécialisées (comme Polygon, Mashable ou Edge).

Voici les 15 premiers (le reste est à découvrir par ici) des meilleurs jeux de la décennie. Une liste qui comporte beaucoup d'ex aequo :

Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010) - 97 points The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, 2017) - 97 points Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, 2018) - 97 points Grand Theft Auto V (PlayStation 4, 2014) - 97 points Super Mario Odyssey (Switch, 2017) - 97 points Mass Effect 2 (Xbox 360, 2010) - 96 points The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360, 2011) - 96 points The Last of Us (PlayStation 3, 2013) - 95 points The Last of Us Remastered (PlayStation 4, 2014) - 95 points Red Dead Redemption (Xbox 360, 2010) - 95 points Portal 2 (Xbox 360, 2011) - 95 points God of War (PlayStation 4, 2018) - 94 points Batman: Arkham City (Xbox 360, 2011) - 94 points The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (3DS, 2011) - 94 points BioShock Infinite (PC, 2013) - 94 points

Enfin, dans la liste des jeux les plus repris dans des listes des meilleurs jeux de la décennie (...), on retrouve The Legend of Zelda : Breath of the Wild avec 19 points, loin devant Minecraft (8 points), Mass Effects 2 (7 points), The Witcher 3 : Wild Hunt (6 points) ou encore Grand Theft Auto V (5,5 points).