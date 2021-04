Essayer un Samsung Galaxy depuis un iPhone, c’est possible grâce à iTest

Tout fonctionne… ou presque

Pour simuler l’expérience, Samsung vous envoie des SMS, et vous invite à ouvrir les applications. Faites un tour sur le Galaxy Store, visionnez des photos dans la galerie, changez de thème, bref c’est très convaincant.

Évidemment, Samsung ne peut pas se permettre tout et n’importe quoi, et certaines applications ne sont présentes qu’en guise d’aperçu, mais cela fonctionne. Et c’est bien plus efficace pour convaincre un utilisateur d’iPhone qu’une campagne publicitaire qui se moque des produits Apple.