Epic Games Store : Voici les quatre jeux offerts en août

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plusieurs mois, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Oxenfree et Limbo.

Le mois d'août ne déroge pas à la règle. Voici les jeux à récupérer gratuitement jusqu'à la fin du mois.

Moonlighter (à télécharger jusqu'au 2 août)

"Il y a bien longtemps, des fouilles archéologiques révélèrent l’existence de plusieurs portes. Ces anciens passages s’avérèrent être des portails vers d’autres dimensions dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables. Rynoka, un petit village marchand, fut fondé près du site de fouilles afin de permettre à ces aventuriers de se reposer et de vendre leur butin. Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros."

This War of Mine (à télécharger jusqu'au 2 août)

"Dans This War of Mine, vous n'êtes pas un soldat d'élite. Vous faites partie d'un groupe de civils qui tentent de survivre dans une ville assiégée ; vous devez faire face aux pénuries de nourriture, de médicaments et au danger permanent que représentent les tireurs d'élite et les collecteurs hostiles. Le jeu vous fait vivre l'expérience de la guerre sous un tout nouvel angle. This War of Mine est rythmé par le cycle des jours et des nuits. Dans la journée, les tireurs d'élite postés à l'extérieur vous empêchent de quitter votre refuge. Vous devez donc vous concentrer sur l'entretien de votre cachette en fabriquant des objets, en faisant des échanges et en prenant soin des survivants. La nuit, emmenez l'un de vos civils en mission dans différents endroits uniques pour collecter des objets qui vous aideront à rester en vie. Vous devez prendre des décisions de vie ou de mort en suivant votre conscience. Essayez de protéger tous les habitants de votre refuge, ou sacrifiez-en certains pour assurer votre survie à long terme. Pendant la guerre, oubliez les bonnes et mauvaises décisions, seule la survie compte. Plus vite vous le comprendrez, mieux ce sera."

Alan Wake (gratuit du 2 au 9 août)

"Quand la femme de l'écrivain best-seller Alan Wake disparaît pendant leurs vacances, ce dernier part à sa recherche et se retrouve dans les pages d'un thriller qu'il ne se rappelle même pas avoir écrit. Une sombre présence ronge la petite ville de Bright Falls, poussant Alan Wake au bord de la folie dans son combat pour démêler ce mystère et sauver sa bien-aimée. Présenté dans le style d'un thriller télévisé, Alan Wake porte la marque de Remedy quant à la narration et aux séquences d'action palpitantes. À mesure que les joueurs s'enfoncent de plus en plus profondément dans le mystère, ils seront confrontés à des obstacles titanesques, des retournements de situation et des moments de suspense. C'est uniquement en maîtrisant le mécanisme de combat basé sur la lumière qu'ils resteront à l'écart des ténèbres qui se répandent sur Bright Falls. Avec le corps d'un jeu d'action et l'esprit d'un thriller psychologique, l'atmosphère intense d'Alan Wake, son histoire profonde à multiples interprétations et ses séquences de combat incroyablement tendues livrent aux joueurs une expérience de jeu à la fois originale et divertissante."

For Honor (gratuit du 2 au 9 août)

"Vivez le chaos de la guerre dans la peau d'un Chevalier, d'un Viking, d'un Samouraï ou d'un Wu Lin, quatre des plus grands clans guerriers de l'Histoire. Maniez votre arme grâce à un système de combat novateur, l'Art de la Guerre, qui vous donne un contrôle total sur votre guerrier. Livrez des combats vifs et sanglants à l'épée, à travers une campagne scénarisée passionnante et des modes multijoueur révolutionnaires. Semez la mort sur le champ de bataille de For Honor, un jeu d'action au corps à corps intense."

Pour récupérer ces jeux, rendez-vous sur la boutique d'Epic Games. Une fois téléchargés, les jeux seront à vous pour de bon, Epic Games ne réclamant aucune contrepartie.