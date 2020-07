Epic Games Store : voici les prochains jeux offerts

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les quatre prochains titres qui seront proposés en juillet, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Killing Floor 2

(offert jusqu’au 16 juillet à 17h)

“ Dans Killing Floor 2, les joueurs découvrent une Europe continentale ravagée par une épidémie irrépressible de clones horribles et mortels, les Zeds, créés suite à des expérimentations ratées menées par des rebelles au sein de Horzine Corporation. Jouez en coopération à 6 joueurs et à 12 joueurs incarnant humains et Zeds tour à tour. Que le massacre commence !”

Lifeless Planet : Premier Edition

(offert jusqu’au 16 juillet à 17h)

“ À la recherche de vie sur une planète lointaine, un astronaute découvre une ville russe à l'abandon. Il suspecte que sa mission ne soit qu'une supercherie jusqu'à ce qu'une mystérieuse jeune femme ne le sauve d'un phénomène étrange et mortel... Lifeless Planet est un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne. Il combine une histoire de science-fiction à l'ancienne et de spectaculaires environnements dans l'esprit des jeux d'aventure classiques.”

The Escapists 2

(offert jusqu’au 16 juillet à 17h)

“ Risquez tout en vous échappant des pires prisons du monde. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues ! Vous devrez respecter les règles de la prison, vous présenter à l'appel, travailler et suivre des routines strictes, tout en planifiant votre fuite en secret !”

Le quatrième jeu, Torchlight II, sera quant à lui disponible dès le 16 juillet.

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.