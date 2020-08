Epic Games Store : voici les jeux offerts jusqu’au 20 août

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les quatre prochains titres qui seront proposés jusqu’au 20 août, à récupérer gratuitement sur la boutique :

3 out of 10, EP 1: "Welcome To Shovelworks"

(offert jusqu’au 13 août à 17h)

“ Prenez part aux aventures des développeurs du pire studio de jeux vidéo au monde alors qu'ils endurent des singeries aussi absurdes que pertinentes. Cette semaine, Midge rejoint Shovelworks Studios en qualité d'animateur mais, au studio, les apparences sont trompeuses.”

Wilmot's Warehouse

(offert jusqu’au 13 août à 17h)

“ Wilmot's Warehouse est un jeu de casse-tête dans lequel il faut organiser un entrepôt de la meilleure façon. Vous incarnez Wilmot, un travailleur d'entrepôt zélé chargé de pousser, trier et empiler une multitude de produits. Au fil du temps, de plus en plus de chargements de produits arriveront, remplissant l'entrepôt peu à peu. Leur disposition ne dépend que de vous.”

Remnant: From the Ashes

(offert à partir du 13 août)

“ Remnant: From the Ashes est un jeu de tir d'action et de survie à la troisième personne se déroulant dans un monde post-apocalyptique infesté de créatures monstrueuses. Dans la peau de l'un des derniers survivants de l'humanité, vous vous lancez seul ou aux côtés de deux joueurs face à des hordes d'ennemis mortels et de boss épiques, et tentez de défendre votre position, de reconstruire, puis de reprendre ce qui a été perdu.”

La collection Alto (Alto's Aventure & Alto's Odyssey)

(offert à partir du 13 août)

“À travers un désert infini et en haut de terres alpines, deux voyages remplis de merveilles vous attendent. Choisissez votre chemin et engagez-vous dans une palpitante aventure sur snowboard ou planche des sables avec Alto et ses amis.”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.