Epic Games Store : voici les jeux offerts en juillet

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les premiers titres qui seront proposés en juillet, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Conan Exiles

(offert du 2 au 9 juillet)

“Conan Exiles est un jeu de survie multijoueur en ligne, désormais agrémenté de montures et de combat monté, dans le monde de Conan le barbare. Explorez un monde vaste sans temps de chargement, des dunes de sable du désert du sud aux montagnes enneigées du nord gelé, en passant par l'immense marécage de l'est. Grimpez où vous voulez et explorez les Terres de l'Exil avec une totale liberté.”

Hue

(offert du 2 au 9 juillet)

“Hue est un jeu de puzzle-aventure primé et coloré dans lequel vous modifiez le monde en changeant sa couleur de fond. À la recherche de votre mère disparue, vous explorez un monde gris et dangereux, en récupérant des fragments colorés.”

D’ici là, deux jeux offerts depuis le 25 juin sont à récupérer gratuitement:

AER Memories of Old

“Métamorphose-vous en oiseau et partez explorer un univers où flottent des îles dans les cieux. Aventurez-vous au milieu de ruines antiques dans lesquelles chacun de vos pas vous rapprochera encore un peu plus de la fin du monde.”

Stranger Things 3: The Game

“ Stranger Things 3: The Game est le jeu officiel de la saison 3 de la célèbre série originale ! Revivez les événements de la série que vous connaissez tout en découvrant des quêtes, des interactions entre personnages et des secrets inédits ! Ce jeu d'aventure combine des graphismes résolument rétro et des mécaniques de jeu modernes afin d'offrir un divertissement nostalgique et frais à la fois.”

AER Memories of Old et Stranger Things 3: The Game sont disponibles jusqu’au 2 juillet. À noter que depuis quelques semaines, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.