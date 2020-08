Epic Games Store : voici les jeux offerts avant septembre

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les quatre prochains titres qui seront proposés jusqu’au 20 août, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Enter The Gungeon

(offert à partir du 20 août)

“Enter the Gungeon est un dungeon crawler en bullet hell qui suit une bande de marginaux prêts à tirer, looter, esquiver et renverser des tables pour obtenir l'absolution en atteignant le trésor ultime du gungeon : le flingue qui peut tuer le passé.”

God’s Trigger

(offert à partir du 20 août)

“God's Trigger est un jeu de tir puissant où vous abattez vos ennemis avec vitesse et précision dans un ballet de sang et d'explosions.Faites une entrée fracassante et tuez vos ennemis en quelques secondes grâce à une pléthore d'armes, de capacités spéciales, de pièges environnementaux et d'attaques de corps à corps.”

D’ici là, vous pouvez toujours récupérer ces deux titres proposés depuis quelques jours.

Remnant: From the Ashes

(offert jusqu’au 20 août à 17h)

“ Remnant: From the Ashes est un jeu de tir d'action et de survie à la troisième personne se déroulant dans un monde post-apocalyptique infesté de créatures monstrueuses. Dans la peau de l'un des derniers survivants de l'humanité, vous vous lancez seul ou aux côtés de deux joueurs face à des hordes d'ennemis mortels et de boss épiques, et tentez de défendre votre position, de reconstruire, puis de reprendre ce qui a été perdu.”

La collection Alto (Alto's Aventure & Alto's Odyssey)

(offert jusqu’au 20 août à 17h)

“À travers un désert infini et en haut de terres alpines, deux voyages remplis de merveilles vous attendent. Choisissez votre chemin et engagez-vous dans une palpitante aventure sur snowboard ou planche des sables avec Alto et ses amis.”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.