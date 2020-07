Epic Games Store : voici les jeux offerts avant le mois d’août

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les quatre prochains titres qui seront proposés jusqu’à la fin du mois, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Torchlight

(offert jusqu’au 23 juillet à 17h)

“ Torchlight II est empli à raz-bord de niveaux randomisés, d'ennemis et de butin. Tout en capturant les saveurs et l'effervescence de l'original, Torchlight II étend le monde et ajoute les fonctionnalités les plus demandées par les joueurs, notamment le multijoueur LAN et en ligne”

Next Up Hero

(offert du 23 juillet jusqu’au 30 juillet à 17h)

“ Next Up Hero est un dungeon crawler mettant en scène des héros dessinés à la main qui frappent, tranchent, martèlent, manient le boomerang et tracent leur voie au fil de leurs aventures. Choisissez votre héros et partez à la découverte de donjons, équipez-vous et optimisez vos statistiques.”

Tacoma

(offert du 23 juillet jusqu’au 30 juillet à 17h)

“Une station spatiale abandonnée. Une mystérieuse intelligence artificielle. Et vous. Alors que l'équipage de la station de transfert lunaire Tacoma vaquait à ses occupations, un désastre l'a plongé dans le chaos. ”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.