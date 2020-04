Epic Games Store : Voici les jeux à récupérer gratuitement du 30 avril au 07 mai

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Drawful 2, Gone Home et Hob, voici les jeux du mois de mai à récupérer gratuitement dans les prochains jours :

Amnesia : The Dark Descent

(Disponible à partir du 30 avril et jusqu’au 07 mai)

“Amnesia: The Dark Descent, un jeu d'horreur et de survie à la première personne. Un jeu de découverte immersif qui va vous donner des sueurs froides. Une expérience cauchemardesque. Les derniers souvenirs s'effacent et disparaissent dans les abysses. Votre esprit est confus, mais le sentiment d'être traqué reste présent. Il faut vous fuir. Alors que vous progressez maladroitement dans les couloirs, vous entendez des cris distants. Ça se rapproche.”