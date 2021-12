Epic Games Store : voici le septième jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmue III, Neon Abyss, Remnant From the Ashes, Second Extinction ou encore Loop Hero, voici le septième jeu de la sélection.

Mutant Year Zero: Road to Eden

“L'humanité a été éradiquée par le changement climatique, les guerres nucléaires et les pandémies. Votre groupe de mutants arrivera-t-il à survivre à la Zone ? Par une équipe d'anciens créateurs d'HITMAN et PAYDAY, Mutant Year Zero: Road to Eden est un jeu d'aventure tactique combinant du combat au tour par tour avec de l'histoire, de la furtivité, de la stratégie et de l'exploration en temps réel d'un monde post-humain dans lequel la nature... et les mutants ont repris leurs droits.”

Le jeu est disponible gratuitement à cette adresse, et ce, jusqu’à ce jeudi 23 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le huitième jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.