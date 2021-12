Epic Games Store : voici le quatrième jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmuse III, Neon Abyss et Remnant From the Ashes, voici le quatrième jeu de la sélection.

The Vanishing of Ethan Carter

“The Vanishing of Ethan Carter est un jeu de mystère à la première personne axé sur l'histoire qui se concentre entièrement sur l'exploration et la découverte. Il ne contient aucun combat ni explosion d'aucune sorte.

Vous incarnez Paul Prospero, un détective occulte qui reçoit une lettre troublante d'Ethan Carter. Réalisant que le garçon est en grave danger, Paul arrive chez Ethan, dans la vallée de Red Creek, où les choses s'avèrent encore pires qu'il ne l'imaginait. Ethan a disparu à la suite d'un meurtre brutal, que Paul discerne rapidement comme n'étant peut-être pas le seul meurtre local qui mérite d'être examiné.”

Sorti en 2014 sur PC, Xbox One et PlayStation 4, le jeu développé par The Astronauts est plutôt bien noté sur Metacritic, avec une note moyenne de 80/100 pour les trois versions.

Le jeu est disponible gratuitement à cette adresse, et ce, jusqu’à ce lundi 20 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le cinquième jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.