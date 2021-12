Epic Games Store : voici le neuvième jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmue III, Neon Abyss, Vampyr, Remnant From the Ashes, Second Extinction ou encore Loop Hero, voici le neuvième jeu de la sélection.

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition

“ Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition est le premier jeu de rôle informatique de groupe en vue isométrique dans l'univers de fantasy de Pathfinder. Profitez d'une expérience de jeu de rôle classique inspirée de jeux comme Baldur's Gate, Fallout 1 et 2 et Arcanum.

Avec l'aide de plus de 18 000 soutiens sur Kickstarter et du compositeur Inon Zur, Owlcat Games est fier de vous présenter le premier set de jeu de rôle isométrique pour ordinateur dans l'univers du jeu papier cultissime, Pathfinder. Profitez d'une expérience de jeu de rôle classique inspirée de jeux comme Baldur's Gate, Fallout 1 et 2 et Arcanum. Partez à la conquête des Terres volées (Stolen Lands) et faites-en votre royaume !”

Le jeu est disponible gratuitement à cette adresse, et ce jusqu’à ce samedi 25 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le dixième jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.