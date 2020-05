Epic Games Store : Voici le jeu à récupérer gratuitement à partir du 7 mai

Après avoir récemment offert Drawful 2, Gone Home et Hob, voici les jeux du mois de mai à récupérer gratuitement dans les prochains jours :

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

“Death Coming est un jeu de puzzle non linéaire où vous devez récolter des âmes humaines, dans le même esprit que le film " Destination finale ". Mais ces fichus mortels ne sont pas votre seul problème : les Agents des forces du bien feront leur possible pour se mettre en travers … Nouveau gameplay, puzzles uniques. Vous jouerez à Dieu et assisterez la Faucheuse dans ses tâches quotidiennes. Cherchez, cliquez, tuez et récoltez les âmes. Bien ou mal, c'est à vous de le découvrir !”

En attendant le 7 mai, deux jeux offerts depuis le 30 avril sont toujours disponibles :

Amnesia : The Dark Descent

(Disponible depuis le 30 avril et jusqu’au 07 mai)

“Amnesia: The Dark Descent, un jeu d'horreur et de survie à la première personne. Un jeu de découverte immersif qui va vous donner des sueurs froides. Une expérience cauchemardesque. Les derniers souvenirs s'effacent et disparaissent dans les abysses. Votre esprit est confus, mais le sentiment d'être traqué reste présent. Il faut vous fuir. Alors que vous progressez maladroitement dans les couloirs, vous entendez des cris distants. Ça se rapproche.”

Crashlands

(Disponible depuis le 30 avril et jusqu’au 07 mai)

“Incarnez Flux Dabes, une routière galactique qui se retrouve bloquée sur une planète inconnue après qu'un extraterrestre appelé Hewgodooko a dérobé sa dernière cargaison. Tout en essayant de récupérer vos colis, vous vous retrouverez au beau milieu d'une conspiration pour la conquête de l'univers, et vous devrez faire appel à vos muscles et à vos méninges pour vous en sortir. Classé parmi les 10 meilleurs jeux de 2016 par TIME Magazine.”

À noter que depuis cette semaine, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.