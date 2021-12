Epic Games Store : voici le dixième jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmue III, Neon Abyss, Vampyr, Remnant From the Ashes, Second Extinction ou encore Loop Hero, voici le dixième jeu de la sélection.

Prey

“ Dans Prey, vous vous réveillez au cours de l'année 2032, à bord de Talos I, une station spatiale en orbite autour de la Lune. Vous êtes le sujet clé d'une expérience censée altérer l'humanité à jamais, mais la situation s'est transformée en cauchemar.

La station spatiale a été envahie par des extraterrestres hostiles et vous êtes désormais une proie. À mesure que vous explorerez les obscurs secrets de Talos I et ceux de votre passé, il vous faudra survivre grâce aux outils trouvés dans la station, votre perspicacité et des armes et compétences hallucinantes. Le destin de Talos I et de tous ses occupants repose entre vos mains.”

Le jeu est disponible gratuitement à cette adresse, et ce jusqu’à ce dimanche 26 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le onzième jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.