Epic Games Store : voici le cinquième jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmue III, Neon Abyss, Remnant From the Ashes et The Vanishing of Ethan Carter, voici le cinquième jeu de la sélection.

Loop Hero

“La Liche a précipité le monde dans une boucle temporelle et plongé ses habitants dans un chaos infini. Gérez un paquet de cartes mystiques en constante évolution pour placer des ennemis, bâtiments et terrains qui se trouveront sur le chemin de notre courageux héros, lors de chaque expédition en boucle unique. Récupérez du butin pour équiper chaque classe de héros sur le champ de bataille, puis agrandissez le camp des survivants pour obtenir du renfort dans chaque aventure à travers la boucle. Déverrouillez de nouvelles classes, des cartes inédites et des gardiens sournois pour briser ce cycle de désespoir sans fin.”

Sorti en 2021 sur PC et Switch, le jeu développé par Four Quarters est plutôt bien noté sur Metacritic, avec une note moyenne de 83/100 pour les deux versions.

Le jeu est disponible gratuitement à cette adresse, et ce, jusqu’à ce mardi 21 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le sixième jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.