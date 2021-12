Epic Games Store : voici le 14e jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmue III, Neon Abyss, Vampyr, Remnant From the Ashes, Second Extinction ou encore Loop Hero, voici le quatorzième jeu de la sélection.

Salt and Sanctuary

“ Un marin condamné fait naufrage sur une île inexplorée. Dans les vallées enveloppées de brouillard, où les cadavres s'accrochent aux bras rouillés, les figures commencent à bouger. Sous des structures en ruine et usées au sel, des passages labyrinthiques mènent à un mal indicible, longtemps oublié par l'homme.

Salt and Sanctuary combine des combats 2D rapides, brutaux et complexes avec une mécanique RPG richement développée. Découvrez, fabriquez et améliorez plus de 600 armes, pièces d'armure, sorts et objets en explorant un royaume maudit de villes oubliées, de donjons trempés de sang, de monuments profanés et de seigneurs déchus qu'ils célébraient autrefois.”

Le jeu est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store, et ce jusqu’à ce jeudi 30 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le quinzième et dernier jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.