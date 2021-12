Epic Games Store : voici le 13e jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmue III, Neon Abyss, Vampyr, Remnant From the Ashes, Second Extinction ou encore Loop Hero, voici le treizième jeu de la sélection.

Moving Out

“ Moving Out est un simulateur de déménagement loufoque et basé sur la physique qui donne un nouveau sens à la coop en local !

Une carrière palpitante dans le mobilier, ça vous tente ? En tant que Professionnel d'Emménagement Tout-terrain fraîchement diplômé, vous effectuerez des déménagements dans la ville très animée de Packmore. Smooth Moves n'est pas une grande entreprise de déménagement, mais aucune tâche n'est trop dangereuse ou trop étrange pour cette équipe de fonceurs. Développez votre entreprise, recrutez des personnages hauts en couleur et sauvez votre ville du péril mobilier !”

Le jeu est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store, et ce jusqu’à ce mercredi 29 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le quatorzième jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.