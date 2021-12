Epic Games Store : voici le 12e jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmue III, Neon Abyss, Vampyr, Remnant From the Ashes, Second Extinction ou encore Loop Hero, voici le douzième jeu de la sélection.

Mages of Mystralia

“ Dans un monde de magie, votre esprit est votre plus grande arme. Apprenez à contrôler cette magie et créez vos propres sorts pour combattre vos ennemis, explorer des régions mystérieuses et corriger les erreurs passées du royaume de Mystralia.

Votre chemin ne sera pas facile. Dans Mages of Mystralia, vous incarnez Zia, une jeune fille qui découvre qu’elle possède un sens inné de la magie. Malheureusement, la magie a été bannie dans le royaume de Mystralia. C’est ainsi que Zia entame une quête afin de comprendre cette magie et apprendre à mieux contrôler ses pouvoirs. Durant son périple, elle rencontrera d’autres mages exilés et elle découvrira des runes possédant des propriétés magiques. Elle réalisera qu’elle peut les combiner en des millions de différentes possibilités afin de créer des sorts complètement nouveaux. ”

Le jeu est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store, et ce jusqu’à ce mardi 28 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le treizième jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.