Epic Games Store : voici le 11e jeu offert

Comme chaque année, l’Epic Games Store joue au père Noël en offrant un jeu gratuit quotidiennement pendant 15 jours. Après Shenmue III, Neon Abyss, Vampyr, Remnant From the Ashes, Prey, Second Extinction ou encore Loop Hero, voici le onzième jeu de la sélection.

Control

“ Control raconte l'histoire de Jesse Faden et de sa quête personnelle de réponses, tandis qu'elle endosse son nouveau rôle de directrice. Le monde de Control possède sa propre histoire, tout comme les alliés que Jesse se fera au fil du temps. Alors que Jesse coopère avec d'autres agents du Bureau, elle fait la découverte d'étranges expériences et secrets.

Le jeu est disponible gratuitement à cette adresse, et ce jusqu’à ce lundi 27 décembre à 17h. Epic enchaînera alors avec le douzième jeu de la sélection, qui reste inconnu jusqu’à présent.