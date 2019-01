Epic Games Store offre l’immanquable What Remains of Edith Finch

Epic Games continue sa distribution bimensuelle de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre dernier.

En quelques semaines à peine, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica et Super Meat Boy (qui reste disponible jusqu’au 10 janvier). Et le troisième jeu offert par Epic Games est l’occasion de découvrir une véritable réussite.

What Remains of Edith Finch est un jeu d’aventure narratif, développé par le studio californien Giant Sparrow et publié par Annapurna Interactive (qui soutient souvent d’excellents jeux, comme Gorogoa, Flower, Florence ou le récent Donut County, tous disponibles en version mobile).

Vous incarnez Edith Finch, qui retourne dans la maison familiale afin de découvrir ce qu’il est arrivé aux membres de sa famille, tous touchés par une malédiction. En vous baladant dans la demeure, vous incarnerez à tour de rôle chaque membre de la famille, afin de connaître les circonstances de leur mort.

Le jeu, sorti en 2017 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, a séduit aussi bien la critique que les joueurs, et a remporté le prix de la meilleure narration lors de l’édition 2017 des Game Awards. Il sera proposé gratuitement sur la boutique d’Epic Games du 10 au 25 janvier et pourra être conservé indéfiniment une fois téléchargé. Dès le 25 janvier, un autre jeu gratuit sera proposé, et il en sera de même jusqu’à la fin de l’année.