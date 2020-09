Epic Games Store offre deux nouveaux jeux à récuperer avant le 17 septembre

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les deux prochains titres qui seront proposés jusqu’au 17 septembre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Railway Empire

(offert jusqu’au 17 septembre à 17h)

“ États-Unis, 1830 : le Nouveau Monde est en pleine croissance. L'industrie bat son plein et la course pour établir l'empire ferroviaire le plus conquérant et puissant d'Amérique du Nord a commencé. C'est le moment d'aller plus vite et de penser plus loin que vos concurrents si vous voulez faire entrer votre entreprise à toute vapeur dans le XXe siècle.”

Where the Water Tastes Like Wine

(offert jusqu’au 17 septembre à 17h)

“Where the Water Tastes Like Wine est un jeu d'aventure narratif qui a pour thèmes le voyage, le partage des histoires et la survie à la destinée manifeste. Les joueurs évoluent à leur rythme dans une version folklorique des États-Unis de la Grande Dépression et croisent des gens qui ont tous des histoires à leur raconter. Au fil de ces rencontres, les joueurs collectionnent des histoires uniques qu'ils pourront à leur tour raconter afin de déverrouiller de nouvelles interactions.”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.