Epic Games Store offre deux jeux en mars : Slime Rancher et Oxenfree

Epic Games continue sa distribution bimensuelle de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre dernier.

En quelques semaines à peine, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge ou encore Thimbleweed Park.

Depuis le 7 mars, et jusqu'au jeudi 21 mars, Epic Games offre Slime Rancher, un jeu de simulation de vie développé par Monomi Park, sorti en 2017 sur Xbox One, PC et Mac.