Epic Games Store : le jeu Halcyon 6 est à récupérer gratuitement

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus de trois ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux comme Grand Theft Auto V ou Just Cause 4 et lancé son calendrier de l’avent avec 15 titres à télécharger, voici le jeu proposé jusqu’au 18 février 2021, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Halcyon 6

(offert jusqu’au 18 février à 17h, PC uniquement)

“Un jeu de rôle spatial rétro avec de la construction de bases, des combats tactiques complexes, de la gestion d'équipe et une narration pleine d'avenir. À la lisière de l'espace Terran se trouve Halcyon 6, une base spatiale abandonnée par une mystérieuse espèce précurseuse. Votre mission est de reprendre cette base délabrée et de la reconstruire. Une force extraterrestre mystérieuse fonce droit sur la Terre et cette base spatiale est la meilleure chance de la New Terran Federation d'établir de nouvelles alliances, de faire des recherches sur de nouvelles technologies et d'arrêter l'invasion imminente.”