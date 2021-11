Epic Games Store : découvrez les trois jeux à récupérer gratuitement avant le 25 novembre

Du 18 au 25 novembre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec pas moins de trois titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Guild of Dungeoneering

“ Guild of Dungeoneering est dungeon crawler, au tour par tour avec des cartes à collectionner. L'originalité de ce jeu est qu'au lieu de contrôler le héros, vous bâtissez le donjon qu'il explore. Utilisez les cartes de vos decks de guilde pour ajouter des pièces, des monstres, des pièges, et bien sûr, du butin ! Pendant ce temps, votre héros choisira par lui-même sa route, et ses combats. Mais sera-t-il assez puissant pour atteindre le cœur des plus grands donjons ?”

(Disponible sur PC et Mac)

Never Alone (Kisima Ingitchuna)

“ Never Alone est un jeu de plateforme atmosphérique développé en collaboration avec les Iñupiat, un peuple originaire d'Alaska, tiré d'un conte traditionnel transmis de génération en génération. Guidez les deux personnages en mode solo ou coopérez avec un ami pour franchir la toundra glaciale, sauter sur de traîtres banquises, nager dans des cavernes sous-marines et affronter des ennemis, étranges comme familiers.”

(Disponible uniquement sur PC)

KID A MNESIA EXHIBITION

“ Un univers digital/analogue sens dessus dessous créé à partir d'œuvres d'art originales et d'enregistrements pour commémorer les 21 ans de Kid A and Amnesiac de Radiohead. ”

(Disponible sur PC et Mac)

Les trois titres seront disponibles dès ce jeudi 18 novembre à 17h, et ce jusqu’au 25 novembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offert la semaine dernière, à savoir :

- Tiny Tina et la Forteresse du Dragon

- Le pack Epic Saison 4 de Rogue Company