Epic Games Store : découvrez les trois jeux à récupérer gratuitement avant le 22 avril

Du 15 au 22 avril, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec pas moins de trois titres offerts sans contrepartie. Deponia : The Complete Journey "La trilogie Deponia croule sous les récompenses et les bonnes notes. Créée par les développeurs d'Edna&Harvey: The Breakout, The Whispered World et Memoria, elle a atteint presque instantanément le statut de jeu culte. Grâce à son histoire captivante, ses personnages attachants, ses dialogues hilarants et son savant mélange de comédie et de casse-têtes, Deponia plaira aux grands comme aux petits. Rejoignez Rufus dans ses voyages rocambolesques, pour la première fois dans une édition complète avec de nombreuses nouvelles caractéristiques qui amuseront les aventuriers aguerris comme ceux qui découvrent le genre." Offert du 15 au 22 avril. PC uniquement.

Ken Follett's The Pillars of the Earth "Inspiré du bestseller international de Ken Follett, The Pillars of the Earth retrace l'histoire du village de Kingsbridge d'une manière inédite et interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip et modifiez le cours de l'histoire du livre par le biais de l'exploration, de la prise de décision et des dialogues. Angleterre, XIIe siècle : malgré la grande misère et la guerre, un village se lance dans la construction d'une cathédrale dans l'espoir d'apporter prospérité et protection à ses habitants. Dans leur lutte pour survivre, vies et destins s'entremêlent. Philip, le moine, est nommé prieur de la petite abbaye de Kingsbridge." Offert du 15 au 22 avril. PC uniquement.