Epic Games Store : Découvrez les quatre jeux offerts en avril

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Voici les jeux à récupérer gratuitement dans les prochains jours :

Drawful 2

(Disponible jusqu’au 09/04/2020 à 17:00)

“Les créateurs des jeux d'ambiance à succès Fibbage, Quiplash et YOU DON'T KNOW JACK présentent Drawful 2, le jeu qui mêle des dessins horribles et des réponses à hurler de rire ! Utilisez votre téléphone ou votre tablette pour dessiner des choses aussi drôles que bizarres, comme un " bol de nachos " ou un " accident mortel de trombone ". Les autres joueurs essaient d'identifier votre (probablement horrible) dessin et leurs folles propositions rejoignent la liste des réponses possibles. Ensuite, tout le monde (jusqu'à plusieurs milliers de participants !) essaie de deviner la VRAIE réponse.”

Gone Home

(Disponible jusqu’au 09/04/2020 à 17:00)

“7 juin 1995. 1 h 15. Vous rentrez chez vous après un voyage à l'étranger. Vous croyez retrouver votre famille, mais la maison est vide. Il y a quelque chose qui cloche. Où sont-ils tous passés ? Et qu'est-il arrivé ici ? Dénouez le mystère dans Gone Home, un jeu d’exploration dans une histoire de The Fullbright Company. Gone Home est une simulation d’exploration interactive. Étudiez le moindre détail d’une maison d’apparence normale pour révéler l’histoire de ses habitants. Ouvrez chaque tiroir et chaque porte. Ramassez des objets et examinez-les pour faire apparaître des indices. Découvrez les évènements qui ont jalonné la vie des membres d’une famille en étudiant ce qu’ils ont laissé derrière eux.”

Hob

(Disponible jusqu’au 09/04/2020 à 17:00)

“Hob est un jeu d'action-aventure palpitant, au sein d'un monde à la fois beau et cruel qui se trouve dans un état chaotique. Les joueurs percent les mystères qui les entourent, et découvrent un monde en péril. Peut-il encore être sauvé, ou sombrera-t-il plus loin dans le chaos ? Dénuée de texte et de dialogues, l'histoire de Hob se dévoile au fil de votre exploration de la planète et de vos interactions avec d'étranges créatures autochtones.”

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

(Disponible à partir du 9 avril)

“Devenez le détective le plus célèbre de tous les temps : Sherlock Holmes ! Utilisez vos fabuleux talents de détective afin de résoudre six affaires fascinantes et variées : des meurtres, des disparitions, des vols spectaculaires et de nombreuses enquêtes qui vous entraîneront parfois dans le domaine du fantastique. Suivrez-vous votre sens moral ou appliquerez-vous la loi à la lettre ? Dans Crimes & Punishments, la grande liberté d'action dont vous disposez vous permet de mener les enquêtes comme vous l'entendez.”