Epic Games Store : Decouvrez les jeux offerts jusqu’au 20 février

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Voici les jeux à récupérer gratuitement dès maintenant :

Carcassonne

(offert jusqu’au 13 février 2020 à 17h)

"Carcassonne est un jeu de tuiles classique mais mis au goût du jour. Dans ce jeu aux multiples récompenses, les joueurs piochent et placent des tuiles aux paysages rappelant le Sud de la France. Une tuile peut représenter une ville, une route, un cloître, un pré ou une combinaison de ces éléments. Chaque tuile doit être placée contre des tuiles déjà jouées de façon à ce que des éléments similaires soient adjacents (c'est-à-dire, ville contre ville, route contre route, etc.). Le joueur peut ensuite décider de placer un de ses disciples (appelés Meeples) sur l'un des territoires joués : la ville pour le chevalier, la route pour le voleur, le cloître pour le moine ou le pré pour le fermier. Lorsqu'un territoire est complété, le Meeple placé dessus marque des points pour son joueur. Grâce à la variété infinie de paysages créés, chaque nouvelle partie est une expérience inédite."

Ticket to Ride

(offert jusqu’au 13 février 2020 à 17h)

"Embarquez avec vos amis et votre famille et (re)découvrez Ticket to Ride, le jeu de société légendaire. Dans cette aventure ferroviaire, vous devez être le plus rapide à relier vos villes et atteindre vos destinations.”

Et les deux jeux à récuperer dans les semaines qui viennent :

Kingdom Come : Deliverance

(offert du 13 au 20 février)

"La guerre civile faisant rage, vous assistez impuissant à l’assaut des mercenaires qui surgissent pour détruire votre village et massacrer votre famille. Après avoir échappé de justesse à la violente offensive, vous vous saisissez de votre épée et partez riposter. Vengez la mort de vos parents et apportez votre aide pour repousser les oppresseurs !."

Aztez

(offert du 13 au 20 février)

"Aztez est un jeu hybride unique, entre beat them all et stratégie au tour par tour, qui se déroule au sein de l'Empire aztèque. Mettez fin aux conflits qui ravagent votre empire en pleine expansion dans des combats beat them all en temps réel et hautement techniques."