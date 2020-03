Epic Games Store : Découvrez les jeux gratuits proposés jusqu’au 6 avril

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Voici les jeux à récupérer gratuitement dès le 26 mars, et ce jusqu’au 2 avril prochain :

Figment

“Un jeu d'action-aventure musical qui se déroule dans les recoins de l'esprit humain... Bienvenue dans le monde de Figment. Un monde étrange et surréaliste, un endroit rempli de nos pensées, désirs et souvenirs les plus enfouis, habité par les différentes voix que nous entendons dans notre tête.”

Tormentor x Punisher

“Dans Tormentor X Punisher, il suffit d’un seul coup pour tuer vos ennemis, même les boss. Et même traitement pour vous. Les boss changent l'apparence de l'arène, pour la rendre encore plus brutale et démoniaque. Les démons s'adaptent à votre style de jeu pour vous punir encore plus. Explorez et découvrez de nouvelles façons de tuer vos ennemis et gagnez ainsi de super améliorations. Utilisez votre mitrailleuse et rechargez-la avec votre fusil de chasse. Oui, vous avez bien lu.”

Les deux jeux offerts jusqu’au 26 mars (jusqu’à 16h) sont donc toujours disponibles.

The Stanley Parable

“The Stanley Parable est un jeu d'exploration à la première personne. Vous incarnerez Stanley, et vous n'incarnerez pas Stanley. Vous suivrez une histoire, et vous ne suivrez pas une histoire. Vous aurez le choix, et vous n'aurez pas le choix. Le jeu se terminera, et le jeu ne se terminera jamais. D'une contradiction à une autre, les règles du jeu sont transgressées, et transgressées de nouveau. Ce monde n'est pas fait pour être compris. Mais, au fur et à mesure de votre exploration, vous commencez à comprendre et les paradoxes prennent tout leur sens. Se pourrait-il que vous soyez puissant ? Le jeu n'est pas contre vous, entrez donc dans la danse.”

Watch Dogs

“Incarnez Aiden Pearce, un hacker de talent dont le passé violent et criminel causa la perte de ses proches. Animé par votre désir de vengeance, vous traquez sans relâche les personnes responsables de cette tragédie. Grâce à votre smartphone, vous êtes capable de surveiller et de hacker tout ce qui vous entoure, notamment le ctOS. Accédez aux caméras de surveillance, téléchargez des informations confidentielles sur vos cibles, contrôlez les feux de signalisation pour provoquer des accidents… et bien plus encore !

Grâce à votre smartphone, la ville devient l’arme ultime pour assouvir votre soif de vengeance.”