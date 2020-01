Epic Games Store : Découvrez les jeux gratuits du mois de janvier

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Le mois de janvier ne déroge pas à la règle. Voici les deux jeux à récupérer gratuitement dans les semaines qui viennent :

Sundered (Eldritch Edition) (offert jusqu'au 16 janvier à 17h)

"Sundered est un jeu de style " metroidvania " chaotique dessiné à la main dans lequel vous résistez ou succombez aux pouvoirs d'anciennes forces surnaturelles. Affrontez des hordes d'ennemis terrifiants dans un monde en constante évolution et inspiré des œuvres de H.P. Lovecraft."

Horace (offert du 16 janvier au 23 janvier)

"Horace est un jeu de plates-formes immense qui repousse les limites du genre et dans lequel on suit l'histoire passionnante d'un petit robot qui découvre la vie, l'univers et Douglas Adams."

Pour récupérer ces jeux, rendez-vous sur la boutique d'Epic Games. Une fois téléchargés, les jeux seront à vous pour de bon, Epic Games ne réclamant aucune contrepartie.