Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 29 juillet

Du 22 au 29 juillet, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec deux titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Defense Grid: The Awakening

“Defense Grid: The Awakening est le jeu de tower defense ultime pour joueurs de tous niveaux. Une horde d'ennemis lance une invasion, et c'est au joueur de les arrêter en construisant des tours de défense stratégiques autour de sa base.”

(Disponible uniquement sur PC)

Verdun

“Verdun est le premier FPS multijoueur vous plongeant, vous et votre escouade, dans des combats offensifs et défensifs intenses. Verdun est le premier FPS multijoueur se déroulant dans un environnement réaliste au sein de la Première Guerre mondiale, vous offrant ainsi une expérience très peu vue du champ de bataille.”

(Disponible sur PC et Mac)

Les deux jeux seront disponibles dès le jeudi 22 juillet à 17h, et ce jusqu’au 29 juillet. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Obduction

" Cyan, le studio indépendant a qui l’on doit Myst, est de retour avec une nouvelle aventure de science-fiction. Alors que vous marchez au bord d’un lac par une nuit nuageuse, un artefact biologique curieux tombe du ciel étoilé et inexplicablement, sans demander la permission, vous transporte à travers l'univers. Au fur et à mesure que vous vous extasiez devant la beauté du monde et explorez des paysages énigmatiques, rappelez-vous que les choix que vous effectuez auront des conséquences importantes. Ceci est votre histoire maintenant. "

(Disponible sur PC et Mac)

Offworld Trading Company

" Mars a été colonisée. Les géants commerciaux de la Terre sont maintenant invités à participer au développement de la nouvelle colonie. La concurrence est rude pour dominer le marché dans ce jeu de stratégie économique en temps réel et au rythme effréné proposé par le concepteur de Civilization IV, Soren Johnson. Maintenant que les voyages spatiaux sont devenus une réalité et que les ressources de la Terre s'amenuisent, des personnes remplies d'espoir se ruent vers une autre destination pour y tenter leur chance : Mars. "

(Disponible uniquement sur PC)