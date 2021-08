Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 26 août

Du 19 au 26 août, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Yooka-Laylee

“ Yooka-Laylee est le nouveau jeu de plateforme à monde ouvert de Playtonic, les vétérans du genre ! Explorez des mondes vastes et mirifiques, rencontrez des personnages inoubliables, et amassez des objets à collectionner. Vivez des aventures palpitantes aux côtés de Yooka et Laylee !”

(Disponible uniquement sur PC)

Void Bastards

“ Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux de tir à la première personne : dans Void Bastards, vous prenez les choses en main, vous ne devez pas juste pointer et tirer. Votre mission est de faire sortir la bande de gros durs de la nébuleuse des Sargasses. C'est à vous de prendre les décisions : où aller, que faire et contre qui combattre. Vous devrez ensuite mettre en place des stratégies pour vaincre des ennemis étranges et redoutables.”

(Disponible uniquement sur PC)

Les jeux seront disponibles dès ce jeudi 19 août à 17h, et ce jusqu’au 26 août. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Rebel Galaxy

“Rebel Galaxy est un jeu proposant des combats frénétiques, de l'exploration, des découvertes, du commerce et des "négociations" avec les autochtones de la frontière de l'univers connu. Vous affronterez des pirates, explorerez des anomalies, vous lierez d'amitié avec des aliens, ferez de la récupération, minerez des astéroïdes et découvrirez des artéfacts Choisissez votre voie : celle d'un renégat charitable, d'un marchand rusé ou d'un corsaire avide de pouvoir dans cette aventure spatiale épatante.”

(Disponible uniquement sur PC)