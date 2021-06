Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 1er juillet

Du 24 juin au 1er juillet, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec deux titres offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Horizon Chase Turbo

" Horizon Chase Turbo est un jeu de course inspiré de jeux populaires des années 80 et 90. Le gameplay classique en arcade vous promet des courses effrénées et amusantes. Appuyez sur le champignon et profitez à fond de la course ! "

(Disponible uniquement sur PC)

Sonic Mania

" La célébration ultime du passé et du futur. Une toute nouvelle aventure pleine de bosses uniques, de paysages 2D vallonnés et de jouabilité classique amusante. Sonic Mania transporte le jeu de plateforme retro au rythme effréné vers le futur avec des graphismes 2D au pixel près à 60 IPS. "

(Disponible uniquement sur PC)

Les deux jeux seront disponibles dès aujourd’hui, 24 juin à 17h, et ce jusqu’au 1er juillet. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offert la semaine dernière, à savoir :

Overcooked 2

" Overcooked fait son retour avec une toute nouvelle portion d'action culinaire chaotique ! Retournez dans le royaume Oignon et rassemblez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération local ou en ligne jusqu'à 4 joueurs. À vos tabliers... il est l'heure de sauver le monde (encore) ! "

(Disponible uniquement sur PC)

Hell is other demons

" Hell is Other Demons est un jeu de tir d'action et de plateforme qui contient des éléments roguelite. Explorez un monde tentaculaire, conçu à la main, rempli de démons, de combats de boss délirants et d'une bande-son synthwave. "

(Disponible sur PC et Mac)