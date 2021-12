Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 16 décembre

Du 9 au 16 novembre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec deux titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Godfall Challenger Edition

“ Déchaînez maintenant le pouvoir de Godfall ! Godfall Challenger Edition déverrouillera immédiatement le niveau maximum de Valorante, vous inondera de points de compétence et vous équipera d'une tonne d'armes mortelles. Mettez au défi les trois modes de fin de jeu, Lightbringer, Dreamstones, et Ascended Tower of Trials. Remportez la victoire face à vos ennemis et recevez en récompense du butin digne d'un vrai valorian. Tranchez et collectez dans des matchs allant jusqu'à 3 joueurs en coop, pour perfectionner votre personnage, montrer vos compétences et écraser vos ennemis.”

(Disponible uniquement sur PC)

Prison Architect

“ Bienvenue, gardiens ! Seuls les gardiens de prison les plus impitoyables seront capables de confiner les plus cruels des détenus. Dans Prison Architect, vous devrez concevoir et développer votre établissement pénitencier personnalisé. Répartissez vos ressources pour maximiser l'efficacité de votre complexe, mais maintenez une circulation fluide en cas d'inondation, d'incendie, de bagarre ou d'émeute avérée.”

(Disponible sur PC et Mac)

Les deux titres seront disponibles dès ce jeudi 9 décembre à 17h, et ce jusqu’au 16 décembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offert la semaine dernière, à savoir :

Dead by Daylight

“ Dead by Daylight est un jeu d'action multi-joueurs (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film d'horreur dans lequel chaque joueur prend tour à tour le rôle d'un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d'être attrapé, torturé et tué. Les Survivants jouent en troisième personne et ont l'avantage de mieux appréhender la situation. Le Tueur joue à la première personne et se focalise plus sur ses proies. À chaque rencontre, le but des Survivants est de s'échapper du terrain sans se faire attraper par le Tueur (plus facile à dire qu'à faire), surtout lorsque l'environnement change à chaque partie.”

(Disponible uniquement sur PC)

While True: Learn () - Data Scientist Edition

“ C'est l'histoire d'un codeur qui découvre par accident que son chat est un génie du code, mais que niveau langage humain, c'est pas trop ça. À présent, ce codeur (c'est-à-dire vous !) doit devenir un expert en apprentissage automatique et se servir d'un langage de programmation visuel afin de créer un système de reconnaissance automatique de la parole du chat vers l'humain.”

(Disponible sur PC et Mac)