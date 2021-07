Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 15 juillet

Du 8 au 15 juillet, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec deux titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Bridge Constructor: The Walking Dead

" Préparez-vous à un cross-over haut en couleur ! Bridge Constructor: The Walking Dead allie le légendaire jeu de réflexion aux redoutables défis Bridge Constructor™ à l'univers post-apocalyptique de The Walking Dead, la série produite par AMC. Intégrez un groupe de survivants plongés dans une lutte sans merci contre les hordes de morts-vivants et une communauté humaine hostile. Construisez des ponts et autres infrastructures à travers des paysages désolés, émaillés des ruines de l'humanité. Faites équipe avec les personnages préférés des fans tels que Daryl, Michonne et Eugene, et créez des voies sécurisées pour les véhicules emblématiques de la série. "

(Disponible sur PC et Mac)

Ironcast

" Inspiré par la science-fiction de l'époque victorienne chère à certains écrivains tels que H.G. Wells et Jules Verne, Ironcast vous plonge dans un monde où tout ne s'est pas exactement passé comme dans les livres d'histoire. Ici le haut-de-forme côtoie des mechas gigantesques que l'Empire britannique utilise pour combattre ses ennemis ! Prenez les commandes de robots bipèdes de 7 mètres de haut appelés Ironcast et affrontez ceux des envahisseurs ennemis pour défendre l'Angleterre victorienne des années 1880. "

(Disponible uniquement sur PC)

Les deux jeux seront disponibles dès aujourd’hui, 8 juillet à 17h, et ce jusqu’au 15 juillet. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

The Spectrum Retreat

" The Spectrum Retreat est un jeu de réflexion complexe à la première personne qui se déroule dans un futur proche. Vous vous réveillez à l'hôtel The Penrose, un refuge à la fois paisible et inquiétant qui se trouve à l'écart du monde extérieur. En tant qu'hôte estimé, votre existence est incrustée dans les couloirs et les chambres du Penrose. "

(Disponible uniquement sur PC)