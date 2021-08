Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 12 août

Du 5 au 12 août, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec deux titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

A Plague Tale: Innocence

“ Vivez le récit déchirant d'Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l'Histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Submergés par l'adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable.”

(Disponible uniquement sur PC)

Speed Brawl

“ Speed Brawl est un jeu de course et de combat en 2D où il faut aller vite et frapper fort ! Conservez votre élan, effectuez des combos et lancez des coups spéciaux puissants. Trouvez votre propre style de combat et constituez la meilleure équipe de combattants de tous les temps. Puis recommencez et allez plus vite... encore plus vite... TOUJOURS PLUS VITE !!!”

(Disponible uniquement sur PC)

Les deux jeux seront disponibles dès ce jeudi 5 août à 17h, et ce jusqu’au 12 août. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Mothergunship

“ Mothergunship est un mélange explosif de FPS et de bullet hell où vous concevez vos propres guns, affrontez des boss gigantesques, et terrassez une armada de robot-aliens. Surmontez l'insurmontable dans du combat non-stop brutal où réfléchir vite sera votre seul moyen de survie.”

(Disponible uniquement sur PC)

Train Sim World 2

“ L'évolution de la simulation ferroviaire ! Maîtrisez des locomotives légendaires sur des services à grande vitesse des frets long-courriers ou des transports de passagers et faites preuve de créativité avec les outils de personnalisation disponibles dans cette suite plus poussée. Embarquez dans l'univers de Train Sim World 2.”

(Disponible uniquement sur PC)