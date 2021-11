Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 09 décembre

Du 2 au 9 novembre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec deux titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Dead by Daylight

“ Dead by Daylight est un jeu d'action multi-joueurs (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film d'horreur dans lequel chaque joueur prend tour à tour le rôle d'un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d'être attrapé, torturé et tué. Les Survivants jouent en troisième personne et ont l'avantage de mieux appréhender la situation. Le Tueur joue à la première personne et se focalise plus sur ses proies. À chaque rencontre, le but des Survivants est de s'échapper du terrain sans se faire attraper par le Tueur (plus facile à dire qu'à faire), surtout lorsque l'environnement change à chaque partie.”

(Disponible uniquement sur PC)

While True: Learn () - Data Scientist Edition

“ C'est l'histoire d'un codeur qui découvre par accident que son chat est un génie du code, mais que niveau langage humain, c'est pas trop ça. À présent, ce codeur (c'est-à-dire vous !) doit devenir un expert en apprentissage automatique et se servir d'un langage de programmation visuel afin de créer un système de reconnaissance automatique de la parole du chat vers l'humain.”

(Disponible sur PC et Mac)

Les deux titres seront disponibles dès ce jeudi 2 décembre à 17h, et ce jusqu’au 9 décembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offert la semaine dernière, à savoir :

- theHunter: Call of the Wild

- Antstream - Epic Welcome Pack