Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 9 septembre

Du 2 au 9 septembre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Yoku's Island Express

“ Yoku est arrivé sur Mokumana, prêt à se la couler douce et à alterner bronzette et livraisons de colis sur ce paradis tropical ! Malheureusement, une divinité antique de l'île est plongée dans un sommeil de plomb, et tout le monde compte sur Yoku pour traverser l'île et apporter son aide à ceux qui en ont besoin ! Ce mélange inédit de jeu de flipper, de plateformes et d'exploration en monde ouvert vous entraînera dans une aventure spectaculaire ! Propulsez et faites rebondir notre héros haut comme trois pommes sur une île éblouissante peinte à la main au fil de votre quête pour reconstruire le bureau de poste et éveiller une divinité antique profondément endormie.”

(Disponible uniquement sur PC)

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 2 septembre à 17h, et ce jusqu’au 9 septembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Saints Row : The Third Remastered

“ Saints Row®: The Third™ Remastered vous permet d'incarner les Saints au sommet de leur puissance et de vivre chaque instant pour le montrer. C'est votre ville ; vos règles. Remasterisée avec des graphismes améliorés, Steelport, la ville originelle du péché, n'a jamais paru aussi belle noyée dans le sexe, la drogue et les armes.”

(Disponible uniquement sur PC)

Automachef

“ Bienvenue dans Automachef, un jeu de réflexion et de gestion de ressources dans lequel vous concevrez des cuisines, programmerez des machines et admirerez votre génie prendre vie ! L'heure est venue de créer la cuisine de demain, aujourd'hui.”

(Disponible uniquement sur PC)