Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 8 avril

Vous avez jusqu’au 8 avril pour récupérer Tales of the Neon Sea. Le jeu du studio Palm Pioneer est proposé gratuitement sur PC, et ce dès aujourd’hui.

Pour le jeu offert de la semaine, Epic Games vous propose un jeu qui vous plonge dans un monde où règnent intrigue et suspicion. Où des tensions et une méfiance réciproque s'intensifient entre humains et robots. Et où des félins gangsters se frayent un chemin jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire.

Explorez une scène de crime, analysez les indices et usez de perspicacité pour résoudre l'affaire, étape par étape. Quand vous commencerez à y voir plus clair, découvrirez-vous la vérité, ou bien un mystère encore plus grand ? Le jeu est réalisé dans un style pixel-art rétro, associé à des effets de lumière modernes et des effets spéciaux somptueux, permettant de donner vie à cet univers cyberpunk unique. Une musique et des effets sonores envoûtants vous plongent dans une atmosphère mystérieuse à chaque étape de l'histoire.

Tales of the Neon Sea, sorti en 2019, a obtenu la note de 62/100 sur le site Metacritic, qui recense les notes des publications les plus populaires.