Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 7 octobre

Du 30 septembre au 7 octobre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Europa Universalis IV

“Europa Universalis IV vous place aux commandes d'une puissance à guider au fil du temps afin d'en faire un véritable empire et de dominer le monde. Gouvernez votre nation à travers les siècles avec une liberté, une profondeur et une fidélité historiques inégalées. Exploration, commerce, guerre et diplomatie sont au cœur de ce titre aux dimensions épiques doté d'une riche intensité stratégique et tactique.”

(Disponible sur PC et Mac)

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 30 septembre à 17h, et ce jusqu’au 7 octobre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

The Escapists

“ Vous vous retrouvez à nouveau derrière les barreaux, et votre seule chance est de planifier votre évasion par tous les moyens possibles. C'est à vous de décider comment vous allez procéder ! Pourquoi ne pas provoquer une émeute ? Ou creuser un tunnel directement sous la prison ? Ou encore subtiliser l'uniforme d'un gardien pour vous fondre dans la masse ?”

(Disponible uniquement sur PC)