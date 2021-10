Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 4 novembre

“ DARQ raconte l'histoire de Lloyd, un garçon qui se rend compte qu'il est en train de rêver. Au grand malheur de Lloyd, le rêve se transforme rapidement en cauchemar et toutes les tentatives pour se réveiller sont vaines. Tout en explorant les recoins les plus sombres de son subconscient, Lloyd apprend à survivre en détournant les lois de la physique et en manipulant la structure du rêve”

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 28 octobre à 17h, et ce jusqu’au 4 novembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Among the Sleep - Enhanced Edition

“ Among the Sleep est un jeu d'aventure-horreur à la première personne dans lequel vous incarnez un enfant de deux ans. Après avoir été réveillé au milieu de la nuit par des bruits mystérieux, vous commencez à explorer l'obscurité en quête de réconfort. Le jeu exprime l'horreur par le biais de l'atmosphère et de l'exploration, sans score ni système de combat. Dans Among the Sleep, vous êtes vulnérable, effrayé, et vous essayez de comprendre le monde qui vous entoure.”

(Disponible sur PC et Mac)