Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 30 septembre

Du 23 au 30 septembre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

The Escapists

“Vous vous retrouvez à nouveau derrière les barreaux, et votre seule chance est de planifier votre évasion par tous les moyens possibles. C'est à vous de décider comment vous allez procéder ! Pourquoi ne pas provoquer une émeute ? Ou creuser un tunnel directement sous la prison ? Ou encore subtiliser l'uniforme d'un gardien pour vous fondre dans la masse.”

(Disponible uniquement sur PC)

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 23 septembre à 17h, et ce jusqu’au 30 septembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Speed Brawl

“ Speed Brawl est un jeu de course et de combat en 2D où il faut aller vite et frapper fort ! Conservez votre élan, effectuez des combos et lancez des coups puissants. Trouvez votre propre style de combat et constituez la meilleure équipe de combattants de tous les temps. Puis recommencez et allez plus vite. Encore plus vite. TOUJOURS PLUS VITE !”

(Disponible uniquement sur PC)

Tharsis

“Tharsis est un jeu de stratégie au tour par tour dans l'espace. Avec des dés. Et du cannibalisme. Il vous place aux commandes de la première mission sur Mars de l'humanité, au moment où elle a été heurtée par une tempête de micrométéorites.”

(Disponible uniquement sur PC)