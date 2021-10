Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 28 octobre

Du 21 au 28 octobre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Among the Sleep - Enhanced Edition

“ Among the Sleep est un jeu d'aventure-horreur à la première personne dans lequel vous incarnez un enfant de deux ans. Après avoir été réveillé au milieu de la nuit par des bruits mystérieux, vous commencez à explorer l'obscurité en quête de réconfort. Le jeu exprime l'horreur par le biais de l'atmosphère et de l'exploration, sans score ni système de combat. Dans Among the Sleep, vous êtes vulnérable, effrayé, et vous essayez de comprendre le monde qui vous entoure.”

(Disponible sur PC et Mac)

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 21 octobre à 17h, et ce jusqu’au 28 octobre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

“ Devenez un zombie. Semez le chaos et prenez des cerveaux. Nous sommes en 1959, à Punchbowl en Pennsylvanie, une ville moderne modèle où il fait bon vivre. Montrez aux vivants que la loi et l'ordre ne font pas le poids face à un mort-vivant prêt à tout !”

(Disponible sur PC uniquement)

Paladins : Epic Pack

“ Découvrez Paladins avec ce pack temporaire exclusif sur Epic Games ! Le pack Epic de Paladins débloque de suite 4 champions et des éléments cosmétiques pour chacun d'eux.”