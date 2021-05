Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 20 mai

Du 13 au 20 mai, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie.

The Lion’s Song

“The Lion's Song est un jeu d'aventure narratif. Il s'inspire d'un groupe d'artistes et de scientifiques autrichiens du début du XXe siècle. Chaque épisode s'intéresse de plus près à leur lutte personnelle pour laisser libre cours à leur créativité et à leur inspiration. Le jeu a pour toile de fond l'Autriche du début du XXe siècle et chaque épisode s'intéresse à un personnage différent. Chaque personnage est doté d'un esprit exceptionnel et le jeu entraîne les joueurs dans leur lutte personnelle en faveur de la créativité, des liens humains et de l'inspiration.”

Lire aussi : Apple pourrait s’inspirer de la Nintendo Switch et lancer une console hybride

Offert du 13 au 20 mai. PC et Mac.