Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 2 septembre

Du 26 août au 2 septembre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Automachef

“ Bienvenue dans Automachef, un jeu de réflexion et de gestion de ressources dans lequel vous concevrez des cuisines, programmerez des machines et admirerez votre génie prendre vie ! L'heure est venue de créer la cuisine de demain, aujourd'hui. Créez des restaurants automatisés, puis programmez-les pour qu'ils fonctionnent en autonomie totale ! Aurez-vous la patience et l'ingéniosité pour conquérir le monde des restaurants automatisés ?”

(Disponible uniquement sur PC)

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 26 août à 17h, et ce jusqu’au 2 septembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Yooka-Laylee

“ Yooka-Laylee est le nouveau jeu de plateforme à monde ouvert de Playtonic, les vétérans du genre ! Explorez des mondes vastes et mirifiques, rencontrez des personnages inoubliables, et amassez des objets à collectionner. Vivez des aventures palpitantes aux côtés de Yooka et Laylee !”

(Disponible uniquement sur PC)

Void Bastards

“ Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux de tir à la première personne : dans Void Bastards, vous prenez les choses en main, vous ne devez pas juste pointer et tirer. Votre mission est de faire sortir la bande de gros durs de la nébuleuse des Sargasses. C'est à vous de prendre les décisions : où aller, que faire et contre qui combattre. Vous devrez ensuite mettre en place des stratégies pour vaincre des ennemis étranges et redoutables.”

(Disponible uniquement sur PC)