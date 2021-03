Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 1er avril

Vous avez jusqu’au 1er avril pour récupérer Creature in the Well. Le jeu du studio Flight School est proposé gratuitement sur PC, et ce dès aujourd’hui.

Pour le jeu offert de la semaine, Epic Games vous propose un jeu d'exploration de donjon, de type hack & slash en vue de dessus, aux airs de flippers.

Dernier membre de l'unité BOT-C, vous vous aventurez dans une montagne au beau milieu d'un désert pour reprendre le contrôle d'un ancien complexe hanté par une créature désespérée. Munissez-vous d'un équipement puissant pour libérer la ville de Mirage d'une terrible tempête de sable.

Creature in the Well, sorti en 2019, a obtenu la note de 82/100 sur le site Metacritic, qui recense les notes des publications les plus populaires.

Proposé sur PC, Creature in the Well sera offert dès ce 25 mars à partir de 17 heures, et jusqu’au 1er avril

Vous avez donc jusqu’à 16h, ce jeudi 25 mars, pour récupérer le jeu de la semaine dernière, à savoir The Fall.