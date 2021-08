Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 19 août

Du 12 au 19 août, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Rebel Galaxy

“Rebel Galaxy est un jeu proposant des combats frénétiques, de l'exploration, des découvertes, du commerce et des "négociations" avec les autochtones de la frontière de l'univers connu. Vous affronterez des pirates, explorerez des anomalies, vous lierez d'amitié avec des aliens, ferez de la récupération, minerez des astéroïdes et découvrirez des artéfacts Choisissez votre voie : celle d'un renégat charitable, d'un marchand rusé ou d'un corsaire avide de pouvoir dans cette aventure spatiale épatante.”

(Disponible uniquement sur PC)

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 12 août à 17h, et ce jusqu’au 19 août. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

A Plague Tale: Innocence

“ Vivez le récit déchirant d'Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l'Histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Submergés par l'adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable.”

(Disponible uniquement sur PC)

Minit

“ Minit est une petite aventure insolite, qui se joue par tranches de 60 secondes. Quittez le confort de votre maison pour venir en aide à toutes sortes d'individus étranges, découvrir d'innombrables secrets et combattre de dangereux ennemis, dans l'espoir de lever cette improbable malédiction qui veut que chaque journée ne dure qu'une minute.”

(Disponible sur PC et Mac)