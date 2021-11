Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 18 novembre

“ Entamez la Saison 4 avec un pack GRATUIT exclusif pour Epic Games ! Il débloque Switchblade et Scorch, deux expertes explosives qui font pleuvoir flammes et napalm ! Le pack donne aussi la tenue Switchblade Infernale et 20 000 points de Battle Pass ; tout GRATUITEMENT !​​​​​​​”

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 11 novembre à 17h, et ce jusqu’au 18 novembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Aven Colony

“ Découvrez Aven Prime, une planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de jungles. Dans Aven Colony, menez la première implantation extrasolaire de l'humanité à bien, construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en relevant tous les défis liés à la colonisation d'un nouveau monde.”

(Disponible uniquement sur PC)