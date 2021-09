Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 16 septembre

Du 9 au 16 septembre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Sheltered

“ Sheltered est un jeu de gestion de catastrophe post-apocalyptique qui donne tout son sens au terme " famille nucléaire ". Ayant bénéficié d'une courte avance que n'ont pas eue les milliards d'autres humains, morts dans un terrible holocauste nucléaire, vous devez récupérer autant de ressources que possible, en vous rendant à l'abri souterrain de béton qui deviendra bientôt le refuge de votre famille pour de longues et monotones années à venir.”

(Disponible uniquement sur PC)

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 9 septembre à 17h, et ce jusqu’au 16 septembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Yoku's Island Express

“ Yoku est arrivé sur Mokumana, prêt à se la couler douce et à alterner bronzette et livraisons de colis sur ce paradis tropical ! Malheureusement, une divinité antique de l'île est plongée dans un sommeil de plomb, et tout le monde compte sur Yoku pour traverser l'île et apporter son aide à ceux qui en ont besoin ! Ce mélange inédit de jeu de flipper, de plateformes et d'exploration en monde ouvert vous entraînera dans une aventure spectaculaire ! Propulsez et faites rebondir notre héros haut comme trois pommes sur une île éblouissante peinte à la main au fil de votre quête pour reconstruire le bureau de poste et éveiller une divinité antique profondément endormie.”

(Disponible uniquement sur PC)