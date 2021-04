Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 15 avril

Lire aussi : PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en avril 2021

Pour le jeu offert de la semaine, Epic Games vous propose de plonger dans les mésaventures des pires développeurs de jeux au monde. Des superpouvoirs caféinés, des IA conscientes et des studios de jeux concurrents font tous obstacle aux Shovelworks Studios qui s'efforcent de créer un jeu qui mérite enfin plus qu'un 3 sur 10. Vont-ils enfin y parvenir durant cette saison ?

Vous avez jusqu’au 15 avril pour récupérer 3 out of 10: Season Two. Le jeu du studio Terrible Posture est proposé gratuitement sur PC, et ce dès le 8 avril.

Les scènes entièrement animées et doublées vous plongent dans le monde absurde de Shovelworks. Les mini-jeux narratifs vous font découvrir les coulisses pour vous donner un aperçu à la fois tendre et satirique du processus de développement de jeux. Passez, rejouez et revenez en arrière à tout moment... Découvrez le monde de " 3 out of 10 " à votre propre rythme.

3 out of 10: Season Two sera proposé gratuitement le jour de sa sortie !